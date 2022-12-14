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19:44, 14 декабря 2022Мир

Несколько стран Европы приготовились к беспорядкам из-за матча Франции и Марокко

Франция, Бельгия, Нидерланды и ФРГ приготовились к беспорядкам после матча Марокко-Франция

Фото: Juan Medina / Reuters

Франция, Бельгия, Нидерланды и ФРГ приготовились к беспорядкам после матча Марокко-Франция, сообщает Yabiladi.

Париж, Брюссель и другие города европейских стран объявили об усилении системы безопасности. Несколько городов Европы отказались от установки фан-зон и больших экранов для трансляции игры. Амстердам и Гаага опасаются, что большие экраны в общественных местах спровоцируют новые беспорядки.

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«Нарушители спокойствия используют толпу футбольных болельщиков как прикрытие. Мы больше не можем отделить хороших парней от плохих на многолюдных площадях», — заявили нидерландские власти.

Отмечается, что Франция мобилизовала силы около двух тысяч сотрудников полиции для предотвращения беспорядков, что на 800 человек больше чем в прошлую субботу, 10 декабря. В боевую готовность приведена и германская полиция.

Ранее глава восьмого округа Парижа Жанна д'Отсер заявила, что знаменитый проспект в центре Парижа Елисейские поля может стать «полем битвы» между болельщиками Франции и Марокко во время матча полуфинала чемпионата мира по футболу. По словам главы округа, где и расположены Елисейские поля, радикальные марокканские болельщики выходят на улицы французской столицы с готовностью что-нибудь сломать. Она отметила, что это относится только к некоторой категории болельщиков — к остальным марокканцам, поддерживающим свою сборную мирным путем, у французских властей нет претензий.

10 декабря Марокко обыграло Португалию со счетом 0:1 в четвертьфинале чемпионата мира. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири. Таким образом, марокканская сборная вошла в историю, став первой африканской командой, прошедшей в полуфинал мундиаля. Празднования болельщиков арабской сборной переходили в стычки с полицией и беспорядки. Победитель пары Франция — Марокко сыграет в финале 18 декабря с Аргентиной.

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Виктория Кондратьева
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