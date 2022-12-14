Объем нераспроданных квартир в новостройках России достиг рекордного уровня

РБК: площадь нераспроданных квартир в новостройках РФ выросла до 66 млн квадратных метров

В России доля нераспроданных квартир в новостройках достигла рекордного показателя в 66 процентов. Эта тенденция объясняется низким спросом, который может падать и в 2023 году в условиях потенциальной отмены льготной ипотеки в крупных городах, передает РБК со ссылкой на исследование компании «INFOLine-Аналитика».

Площадь нераспроданного жилья в новостройках выросла до рекордного уровня в 66 миллионов квадратных метров. Показатель стад максимальным минимум с января 2020 года. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул, что результат этого является самым высоким за всю историю современного российского рынка жилья.

По информации аналитического центра госкомпании «Дом.РФ», объем непроданного жилья в новостройках превышает 41 миллион квадратных метров, что на 44 процента превышает показатель на начало 2021 года. Еще порядка 25 миллионов квадратных метров строящегося жилья занимают проекты, продажи в которых пока закрыты.

Ранее в России заявили о снижении интереса к новостройкам. По данным ЦИАН, спрос к ним в 2022 году оказался на 26 процентов ниже, чем в 2021-м.