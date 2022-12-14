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15:15, 14 декабря 2022Наука и техника

В России начали испытания многоразовой ракетной ступени «Крыло-СВ»

СибНИА: начаты летные испытания многоразовой ракетной ступени «Крыло-СВ»

Фото: Wikipedia

В Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА) начали летные испытания многоразовой ракетной ступени «Крыло-СВ». Об этом ТАСС сообщил директор организации Владимир Барсук.

По его словам, испытания планируется завершить в 2023 году. Соответствующие работы ведутся совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ).

«Эта работа связана с проведением летных испытаний возвращающейся ступени ракеты-носителя в беспилотном режиме. Работа будет продолжаться в этом и следующем году и должна закончиться фактическим выполнением посадки демонстратора этой ступени в автоматическом режиме», — сказал руководитель.

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В декабре РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что один из демонстраторов многоразовой ступени перспективной российской легкой ракеты «Крыло-СВ» получит шасси, турбореактивный двигатель и носовой обтекатель, как у самолета, которые позволят ей взлетать, летать и возвращаться на аэродром так же, как это делает дрон.

В апреле руководитель экспериментального конструкторского бюро Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Борис Сатовский заявил, что многоразовая первая ступень создаваемой в России легкой ракеты «Крыло-СВ» для посадки может получить лыжи.

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Иван Потапов
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