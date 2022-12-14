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10:31, 14 декабря 2022Россия

Названы возможные сроки послания Путина Федеральному собранию

ТАСС: послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году

Фото: Sputnik / Reuters

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться уже в следующем году. Такие сроки назвал источник ТАСС в парламенте.

По его словам, послание главы государства должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. «Я считаю, что в этом году его уже не будет», — подчеркнул источник.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил, что глава государства Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 27 декабря. «Новости о том, что послание президента парламенту запланировано на 27 декабря, не соответствуют действительности», — ответил на это Песков.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

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Сергей Истомин
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