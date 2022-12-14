Иранская валюта рекордно упала

Иранская валюта упала до исторического минимума по отношению к доллару

Курс иранского риала упал до исторического минимума на фоне продолжающихся в стране массовых протестов против руководства страны. По оценкам двух местных трейдеров, на черном рынке, где проходят основные сделки с валютой, доллар в среднем продается по 384 тысячи риалов, сообщает Bloomberg.

Очередным поводом скупать доллары стали санкции Евросоюза и Великобритании за предполагаемую поставку вооружений России, а также подавления волнений, в рамках которого проведено несколько смертных казней.

С середины сентября риал потерял 18 процентов стоимости. Один из местных трейдеров указал, что спрос на иностранную валюту продолжает расти, так как происходящее давит на бизнес, а перспектива снятия санкций выглядит отдаленной.

Иранская валюта падает с 2018 года, когда США отказались от участия в ядерной сделке, посчитав, что Тегеран не выполняет ее условия. С того момента власти пытаются контролировать валютные рынки, но безрезультатно. Кроме того, на популярность доллара и других иностранных валют влияют высокая инфляция и сокращение доходов населения.

Ранее сообщалось, что, по данным Всемирного банка, Россия в 2021 году впервые с начала 1990-х годов предоставила кредит Ирану. Его точная сумма неизвестна, но по итогам года долг Ирана составлял шесть миллионов долларов.