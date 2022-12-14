Следователи проверят гибель сотрудников скорой помощи в ДТП под Томском

СКР инициировал передачу из МВД материалов о смертельном ДТП со скорой помощью под Томском

В Томской области руководство регионального управления Следственного комитета России (СКР) инициировало передачу материалов проверки о гибели четырех сотрудников скорой помощи в ДТП на трассе Томск — Мариинск. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, материалы из органов дознания регионального МВД будут переданы следователям СКР. ДТП произошло в дневное время на 46-м километре трассы. В ходе аварии грузовик столкнулся с автомобилем скорой помощи. Три находившихся внутри медика и водитель скорой погибли на месте.

Ранее губернатор региона Владимир Мазур сообщил, что среди погибших в смертельном ДТП оказался заместитель главного врача областного перинатального центра. Авария также унесла жизни заведующего отделением взрослой реанимации и медицинской сестры.

Об аварии стало известно днем 14 декабря. По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой помощи ехал из города Томска в город Асино.