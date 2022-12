Рассекречено продолжение The Last of Us

Инсайдер: Naughty Dog начала работу над третьей частью The Last of Us

Геймдизайнер Нил Дракманн начал работу над третьей частью The Last of Us. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер под ником ViewerAnon.

По словам автора, следующей игрой Naughty Dog окажется The Last of Us III. Инсайдер отметил, что в настоящий момент студия работает над продолжением популярной игровой серии. ViewerAnon не стал раскрывать никаких подробностей триквела.

Автор заметил, что читатели должны доверять его инсайдам. ViewerAnon напомнил, что он одним из первых рассекретил информацию о сериале The Last of Us. Так, энтузиаст рассказал, что озвучившая Элли в играх актриса Эшли Джонсон сыграет в шоу Анну, мать Элли. Кроме того, специалист раскрыл данные об игре Crash Bandicoot 4 до ее анонса.

Первая часть The Last of Us вышла в 2013 году в качестве эксклюзива PlayStation. Продолжение игры — The Last of Us Part II — появилось на консолях Sony в июне 2020 года.

В начале декабря студия Naughty Dog заявила, что The Last of Us выйдет на ПК в марте 2023 года. Игра стала доступна для предзаказа в Steam и Epic Games Store — по цене 49,99 и 59,99 доллара соответственно.