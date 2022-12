Названа дата выхода The Last of Us на ПК

Бывший эксклюзив PlayStation The Last of Us выйдет на ПК 3 марта 2023 года

Игра The Last of Us выйдет на ПК в марте 2023 года. Трейлер доступен на YouTube-канале PlayStation.

Детали переноса бывшего эксклюзива PlayStation на компьютеры были раскрыты на The Game Awards 2022. На мероприятии продемонстрировали короткое видео с кадрами, записанными на ПК. Игра от Naughty Dog выйдет 3 марта 2023 года.

Сразу после анонса тайтла игра стала доступна для предзаказа в Steam и Epic Games Store — по цене 49,99 и 59,99 долларов соответственно. В российской версии магазина EGS The Last of Us оценили в 3579 рублей.

«Насладитесь эмоциональным повествованием и незабываемыми персонажами в The Last of Us, обладателем более 200 наград "Игра года"», — отметили создатели тайтла. Представители студии пообещали раскрыть информацию о системных требованиях ближе к релизу игры.

Оригинальная часть The Last of Us вышла на PlayStation летом 2013 года. 2 сентября 2022 года Naughty Dog выпустила ее ремейк.

Ранее журнал Time назвал лучшей видеоигрой 2022 года God of War Ragnarök. В список также вошли Horizon Forbidden West, The Quarry, Elden Ring, Stray, The Last of Us Part I, Sifu, Resident Evil, Village: Shadows of Rose, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.