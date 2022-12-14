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18:12, 14 декабря 2022Мир

Постпред России в Вене ответил на слова Борреля о трибунале по Украине

Постпред России в Вене Ульянов: создать трибунал по Украине может только СБ ООН
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: РИА Новости

Полномочия по созданию трибунала есть только у Совета безопасности ООН (СБ ООН). Так на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля ответил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

«Создать какой-то трибунал может только Совет Безопасности [ООН], это не может сделать Генеральная Ассамблея ООН, если наши оппоненты намерены действовать через ассамблею. Такое решение, если оно будет принято, будет носить нелегитимный и ничтожный характер», — отметил Ульянов.

Ранее Боррель сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) ведется дискуссия о необходимости дополнительной институции, которая боролась бы «с безнаказанностью на Украине». Предложение по ее созданию Боррель представил главам МИД ЕС вместе с Еврокомиссией 12 декабря, однако министры, по его словам, эту идею не поддержали. Дискуссия «не имела конкретного ответа», уточнил глава дипломатии ЕС.

Страны ЕС по-разному видят процесс выстраивания отношений с Россией, поэтому они единогласно не поддержали предложение о создании трибунала, предположил в беседе с «Лентой.ру» политолог Станислав Бышок. По его словам, в случае такого решения Москва будет меньше заинтересована в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые Россия, в частности, ведет с Францией.

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Полина Матюхина
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