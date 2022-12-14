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19:03, 14 декабря 2022Наука и техника

Решена проблема дефицита витамина A в мире

PNAS: создана технология обогащения продуктов инкапсулированным и стабильным витамином A

Фото: Simone van der Koelen / Unsplash

Ученые из Института интегративных исследований рака Коха Массачусетского технологического института решили проблему по устранению дефицита витамина A в мире. Для этого они предлагают использовать уникальную технологию обогащения продуктов микрочастицами соединения. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Дефицит витамина А является основной причиной слепоты в мире, а в некоторых случаях он даже может привести к смерти. По подсчетам экспертов, около трети мирового населения детей дошкольного возраста страдают от дефицита этого вещества, особенно в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии. Витамин А очень важен не только для зрения, но и для нормального функционирования иммунной системы, а также сердца и легких. Однако это достаточно нестабильная молекула, которая чувствительна к температуре и ультрафиолетовому излучению.

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Чтобы дольше сохранить полезные свойства вещества, исследователи применили технологию инкапсулирования. Они обернули витамин оболочкой из полимера BMC, который уже одобрен FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) для использования в лекарствах и пищевых добавках.

После смешивания витамина А с полимером сформировались частицы диаметром от 100 до 200 микрон. В процессе тестирования эффективности ученые добавили эти микрочастицы в бульонные кубики и в муку, как в процессе хранения, так и при приготовлении. Витамин сохранял свои биологически активные свойства даже при 40 градусах по Цельсию и 75-процентной влажности. Он также оказался устойчив к разложению под воздействием яркого света, высоких температур и кипящей воды.

Эксперименты показали, что у добровольцев, употреблявших инкапсулированный витамин А в хлебе, показатель этого соединения в крови был на том же уровне, что и у людей, принимавших витамин в традиционной форме, что указывает на то, что он легко высвобождается в организме. Сейчас две компании получили лицензию для использования технологии в пищевой промышленности.

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Елена Апазиди
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