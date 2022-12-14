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12:07, 14 декабря 2022Россия

Оставшийся без присмотра девятилетний россиянин погиб при пожаре в частном доме

В Воронежской области девятилетний мальчик, оставшийся один дома, погиб из-за пожара

Фото: СУ СК РФ по Воронежской области

В Подгоренском районе Воронежской области из-за пожара в частном доме погиб девятилетний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР) на своем сайте.

По информации ведомства, пожар произошел во вторник, 13 декабря, в поселке Опыт. На месте возгорания спасатели обнаружили мальчика в бессознательном состоянии, его доставили в больницу. Врачи не смогли реанимировать ребенка, и он скончался, предположительно, от отравления угарным газом.

СКР возбудил по факту гибели ребенка уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проверят условия содержания и воспитания несовершеннолетнего.

В России неоднократно были зафиксированы случаи гибели детей, оставшихся без присмотра родителей. Так, в Ростовской области в собственном доме заживо сгорели пятилетняя девочка и трехлетний мальчик. Их родители во время происшествия отсутствовали.

Похожая история произошла в Забайкальском крае, где жертвами пожара в частном доме также стали двое детей в возрасти одного года и четырех лет. Их тела нашли прибывшие на место спасатели.

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Константин Лысяков
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