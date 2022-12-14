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10:11, 14 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве заявили о повреждении административных зданий обломками беспилотников

ТАСС: Обломки БПЛА повредили два административных здания в Шевченковском районе Киева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Шевченковском районе Киева были повреждены два административных здания обломками беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.

«Остатками сбитого беспилотника в Шевченковском районе Киева повреждены два админздания», — сказано в заявлении властей.

Ранее стало известно о взрывах в данном районе украинской столицы. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что службы следуют на место произошедшего. Также депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о звуках взрывов в городе. Он отметил, что в Киевской, Житомирской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу. Администрация Киева заявила о работе в столице системы противовоздушной обороны (ПВО) и призвала население находиться в укрытиях.

13 декабря украинские власти объявили воздушную тревогу по всей территории республики. Кроме того, граждан призвали проследовать в укрытия.

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Кристина Есикова
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