В Киеве заявили о повреждении административных зданий обломками беспилотников

ТАСС: Обломки БПЛА повредили два административных здания в Шевченковском районе Киева

В Шевченковском районе Киева были повреждены два административных здания обломками беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.

«Остатками сбитого беспилотника в Шевченковском районе Киева повреждены два админздания», — сказано в заявлении властей.

Ранее стало известно о взрывах в данном районе украинской столицы. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что службы следуют на место произошедшего. Также депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о звуках взрывов в городе. Он отметил, что в Киевской, Житомирской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу. Администрация Киева заявила о работе в столице системы противовоздушной обороны (ПВО) и призвала население находиться в укрытиях.

13 декабря украинские власти объявили воздушную тревогу по всей территории республики. Кроме того, граждан призвали проследовать в укрытия.