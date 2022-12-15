Реакцию медведя Диксона на первый за 100 дней настоящий снег сняли на видео

Глава Московского зоопарка Акулова показала видео с реакцией медведя Диксона на снегопад

Частично парализованный белый медведь Диксон увидел первый за примерно 100 дней, которые он провел в Москве, настоящий снег. Видео с реакцией животного опубликовала глава Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как медведь впервые входит в свой новый вольер и изучает его. Первым делом арктический хищник погружается в воду и начинает плавать, пытаясь двигать парализованными задними лапами. После этого Диксон выбирается на сушу и кувыркается в снегу.

По словам Акуловой, в вольере образовался достаточно толстый снежный покров, поэтому риск повредить раны у Диксона минимальны. «Раны затянулись в той мере, которая уже позволяет выпустить медведя в воду. Однако зоологи будут пристально наблюдать за самочувствием Диксона, и если они поймут, что такие прогулки мешают процессу заживления, тогда мы будем вынуждены снова их отменить», — рассказала глава Московского зоопарка.

Ранее Акулова показала кадры, на которых Диксон купается в специальном специально оборудованном бассейне во время прохождения реабилитации. На записи видно, как медведь погружается в воду и плавает. При этом галька на дне резервуара создает эффект массажа, помогающий хищнику разрабатывать мышцы.

Краснокнижного белого медведя с огнестрельными ранениями обнаружили возле одного из жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае 5 сентября. Хищник самостоятельно вышел к людям за помощью. На следующий день раненное животное доставили в Москву для проведения операции и лечения.

Из-за ранения медведь, которого решили назвать в честь его родного острова, навсегда потерял способность ходить. У хищника диагностировали перелом позвонка, контузию спинного мозга и миелопатию.

Это не первый хищник с Диксона, которого спасают врачи, — в июле специалисты помогли медведице, в пасти которой застряла банка из-под сгущенки.