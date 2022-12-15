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19:18, 15 декабря 2022Ценности

Сотрудница офиса получила выговор за неуместный наряд на работе

HR-менеджер пожаловалась на сотрудницу Мари Ди за наряд с топом и черными брюками

Кадр: @notmariedee

Блогерша Мари Ди получила выговор за неуместный наряд на работе. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @notmariedee рассказала, что сотрудница отдела кадров пожаловалась руководству на ее внешний вид. При этом юзерша продемонстрировала подписчикам офисный наряд, который был на ней в тот день. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсерша одета в серый топ с высоким воротником и короткими рукавами, а также в черные классические брюки с высокой посадкой. Кроме того, девушка нанесла макияж в нюдовых оттенках и распустила волосы.

Как утверждает Ди, HR-менеджер посчитала, что из-за откровенного наряда начальство необъективно оценивает ее еженедельный отчет. «Однако я одета в соответствии с дресс-кодом», — объяснила блогерша в описании ролика.

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Подписчики озадачились поступком рекрутера, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Полагаю, коллега просто позавидовала вашей фигуре», «Очень расстраивает, что люди называют достойный образ непрофессионализмом», «Думаю, если бы другие девушки носили то же самое, никто бы и глазом не моргнул. Вам завидуют», — поддержали они.

Ранее в декабре студентка Тиффани раскрыла способ носить откровенные наряды в офисе вопреки дресс-коду. В начале видео юзерша предстала перед подписчиками в черной кофте, оформленной высоким воротом. Она посоветовала подписчикам подумать о том, как выглядеть за письменным столом. Затем девушка направила камеру на свои ноги, продемонстрировав короткую клетчатую юбку с двумя разрезами.

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Екатерина Ештокина
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