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19:44, 15 декабря 2022Спорт

Александр Емельяненко подрался с блогером на конкурсе по поеданию мороженого

Александр Емельяненко устроил потасовку с блогером на конкурсе по поеданию мороженого

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко подрался с блогером Святославом Коваленко на конкурсе по поеданию мороженого. Видео появилось на YouTube-канале Sport24.

Sport24

На пресс-конференции бойцам нужно было съесть по десять стаканчиков. Победителем должен был стать тот, кто сумел бы справиться с ними быстрее. Однако Емельяненко испачкал лицо своему сопернику, а Коваленко решил ответить ему тем же. В результате конкурс перерос в потасовку.

Емельяненко проведет бой по правилам ММА против Коваленко 16 декабря. Поединок пройдет в Москве на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Андрей Стрельцов
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