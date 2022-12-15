В Париже задержали 40 человек с оружием победы Франции в матче с Марокко

Le Figaro: в Париже 40 человек задержали за попытку прийти на Елисейские Поля с оружием

В Париже полиция задержала группу из 40 человек, направлявшихся к Елисейским Полям с оружием. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что их задержали за «ношение запрещенного оружия». По словам собеседника издания, некоторые из задержанных известны французской полиции как члены движения, близкого к ультраправому. «Они явно хотели устроить драку на поле», — сказал он.

В общей сложности вечером 14 декабря в Париже было мобилизовано около 2200 полицейских и жандармов для наблюдения за праздничными гуляниями по случаю выхода сборной Франции по футболу в финал ЧМ-2022. Всего в парижской агломерации задержали 115 человек.

Ранее сообщалось, что на площади Комедии во французском городе Монпелье прошли столкновения между болельщиками Марокко и Франции.

14 декабря сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0 и стала вторым финалистом турнира. Первый мяч на пятой минуте забил защитник Тео Эрнандес. Этот гол стал самым быстрым в полуфинале чемпионатов мира с 1958 года. На 79-й минуте ворота соперников поразил Рандаль Коло Муани.

18 декабря в 18:00 по московскому времени французы сыграют в решающем матче с аргентинцами, которые со счетом 3:0 разгромили на стадии 1/2 финала хорватских футболистов. Сборная Франции является действующим чемпионом мира.