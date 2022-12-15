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11:28, 15 декабря 2022Мир

Захарова оценила смысл визита замгенсека ООН в Херсон

Представитель МИД Захарова назвала провокацией приезд замгенсека ООН Гриффитса в Херсон

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Визит заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в Херсон носит неприемлемый характер и является политической провокацией. Так смысл приезда замгенсека оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция доступна на официальном аккаунте ведомства в Youtube.

«Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому — неприемлемый характер», — заявила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что поставки Киеву американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot повысят риск прямого втягивания армии США в украинский конфликт.

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Виктория Кондратьева
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