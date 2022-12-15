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11:20, 15 декабря 2022Мир

Захарова предупредила США о рисках из-за поставок Украине систем ПВО Patriot

Мария Захарова предупредила США о рисках из-за поставок Украине систем ПВО Patriot
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shutterstock

Поставки Киеву американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot повысят риск прямого втягивания армии США в украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Ранее многие эксперты, в том числе и за океаном, сомневались в разумности такого шага, который ведет к эскалации конфликта, повышает риск прямого втягивания американской армии в боевые действия», — сказала она на брифинге, комментируя намерение Белого дома.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что на этой неделе власти США могут объявить о передаче Киеву систем Patriot. Отмечалось, что это решение должен утвердить министр обороны страны Ллойд Остин, после чего документ должен подписать Джо Байден. Однако Белый дом не подтверждает сообщения о готовности поставить Patriot Украине в рамках следующего пакета военной помощи.

В ноябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также заявил, что персонал НАТО станет законной целью Вооруженных сил России в случае поставок Patriot на Украину. Он выразил надежду на то, что в организации понимают последствия такого шага.

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Глеб Бажуткин
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