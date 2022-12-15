Путин заявил об отсутствии у России необходимости идти в финансовую кабалу

Путин заявил, что России не нужно занимать средства за рубежом и идти в финансовую кабалу

У России отсутствует необходимость занимать средства за рубежом и идти таким образом в финансовую кабалу, заявил глава государства Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Благодаря крепкому платежному балансу России нам не нужно занимать за рубежом... Мы в кабалу не собираемся идти», — заявил глава государства в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.