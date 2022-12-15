Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:51, 15 декабря 2022Экономика

Путин заявил об отсутствии у России необходимости идти в финансовую кабалу

Путин заявил, что России не нужно занимать средства за рубежом и идти в финансовую кабалу

Фото: Shutterstock

У России отсутствует необходимость занимать средства за рубежом и идти таким образом в финансовую кабалу, заявил глава государства Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Благодаря крепкому платежному балансу России нам не нужно занимать за рубежом... Мы в кабалу не собираемся идти», — заявил глава государства в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин связал укрепление рубля со своим решением по газу
В Харькове произошли две серии взрывов
Инфекционист объяснил 11-кратный рост заболеваемости гриппом в России
Британцы массово заинтересовались семейным положением Путина
Путин назвал причину инфляции и деиндустриализации в Европе
МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об опасности
Путин заявил об отсутствии у России необходимости идти в финансовую кабалу
В УПЦ написали заявление об оскорблении чувств верующих из-за шутки
Даней Милохиным заинтересовались судебные приставы
Путин призвал запустить программы робототехники и авиационных беспилотников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.