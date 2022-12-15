Путин заявил о неоправдавшемся расчете Запада на разрушение российской экономики

Путин: расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался

Президент России Владимир Путин заявил, что расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства уверен, что Россия продолжит развиваться и оставаться суверенной, несмотря на внешнее давление. Также Путин отметил, что «коллективный Запад обрушился на Россию с экономической войной».

Также президент сказал, что доходы людей с минимальными заработками в России в этом году увеличились на 27,8 процента, а уровень бедности в третьем квартале снизился до 10,5 процента.

Путин также сказал, что по итогам 2022 года ВВП России снизится примерно на 2,5 процента. Зарубежные эксперты, опрошенные Bloomberg, сообщали о более высоком прогнозируемом уровне замедления экономического роста страны. Наибольший спад, по их мнению, придется на первый квартал 2023 года — тогда ВВП России сократится более чем на 8 процентов.