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16:19, 15 декабря 2022Экономика

Путин заявил о неоправдавшемся расчете Запада на разрушение российской экономики

Путин: расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин заявил, что расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства уверен, что Россия продолжит развиваться и оставаться суверенной, несмотря на внешнее давление. Также Путин отметил, что «коллективный Запад обрушился на Россию с экономической войной».

Также президент сказал, что доходы людей с минимальными заработками в России в этом году увеличились на 27,8 процента, а уровень бедности в третьем квартале снизился до 10,5 процента.

Путин также сказал, что по итогам 2022 года ВВП России снизится примерно на 2,5 процента. Зарубежные эксперты, опрошенные Bloomberg, сообщали о более высоком прогнозируемом уровне замедления экономического роста страны. Наибольший спад, по их мнению, придется на первый квартал 2023 года — тогда ВВП России сократится более чем на 8 процентов.

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Платон Щукин
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