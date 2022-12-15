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23:19, 15 декабря 2022Мир

Польша разблокировала пакет соглашений Евросоюза

Reuters: Польша разблокировала пакет соглашений ЕС, включающий выделение средств Украине

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Польша разблокировала пакет соглашений Евросоюза (ЕС), отказавшись от своих возражений по минимальным ставкам корпоративного налога. Он также включает выделение Украине 18 миллиардов евро в следующем году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

Ранее власти Польши отказались поддержать планы ЕС на следующей год по оказанию финансовой поддержки Украине в размере 18 миллиардов евро.

По мнению дипломатов, Польша ошеломила коллег из стран Евросоюза, которые не ожидали возражений против тщательно согласованного пакета. Однако теперь возражения Варшавы сняты.

10 декабря Совет ЕС согласовал необходимый пакет документов для выделения Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в следующем году. Кредит, который предоставят Украине, будет иметь 10-летний льготный период.

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Юлия Мискевич
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