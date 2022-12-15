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17:54, 15 декабря 2022Мир

Власти Британии начали расследование против собственных войск

Минобороны Британии начало расследование против войск страны из-за действий в Афганистане

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Минобороны Великобритании начало расследование против собственных войск в связи с обвинениями в возможных нарушениях со стороны солдат в Афганистане. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

«Сегодня министерство обороны начало официальное независимое расследование для подготовки отчета об обвинениях в неправомерных действиях британских вооруженных сил из-за проведения ими операций по преднамеренному задержанию (лиц) в Афганистане», — сказано в нем.

В Минобороны уточнили, что расследоваться будут события, произошедшие с середины 2010-го по середину 2013 года. Глава министерства Бен Уоллес заверил, что все обвинения будут изучены властями в полном объеме. Это, по его словам, позволит защитить британских солдат от «ненужных повторных расследований».

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Летом телеканал «Би-би-си» обвинил спецназовцев Великобритании в расправах над безоружными людьми в ходе службы в Афганистане. Журналисты заявили, что речь идет о группировке, которая прибыла в страну в ноябре 2010 года и провела в ней шесть месяцев. За это время, сообщал телеканал, британские военные могли незаконно убить 54 человека.

Минобороны страны тогда заявляло, что телеканал делает выводы на основе уже расследованных обвинений.

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Полина Матюхина
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