Инфекционист объяснил 11-кратный рост заболеваемости гриппом в России

Инфекционист Никифоров объяснил рост заболеваемости гриппом снижением активности COVID-19

11-кратный рост заболеваемости гриппом в России по сравнению с прошлым годом связан со снижением активности COVID-19. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.

В природе все уравновешено, и внутри микромира наблюдается некий антагонизм, поделился врач. Так, несколько лет выигрывал COVID-19, но он не мог долго главенствовать.

«У них одна точка притяжения, они не поделили "кормушку", то есть наше с вами бренное тело. Тяжелый дельта-штамм постепенно заменился более легким омикроном, им много народу переболело, и заболеваемость пошла вниз, а свято место пусто не бывает. Давно не было гриппа, мы от него немножечко отвыкли, коллективный иммунитет к нему снизился, привились, к сожалению, отнюдь не все, и пришел грипп», — объяснил Никифоров.

Определенную роль, по словам инфекциониста, сыграло и ношение масок. «Грипп все-таки менее заразен, чем ковид. Для него маска более "вредная", она от него больше защищает, чем от ковида, и поэтому тоже его было меньше», — пояснил он.

О том, что заболеваемость гриппом в России выросла по сравнению с прошлым годом в 11 раз, сообщило РБК со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ранее правительство России утвердило постановление о тестировании на грипп и ОРВИ в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

