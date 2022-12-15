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23:55, 15 декабря 2022Мир

Сербия передаст НАТО запрос на введение в Косово армии

Президент Вучич: Сербия передаст НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении Белграда передать командованию НАТО KFOR (миссии альянса в Косово) запрос на введение в Косово сил ограниченного контингента армии и полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сербского лидера, начальник генштаба вручит соотвествующий запрос командующему KFOR завтра утром. Вучич напомнил, что возвращение до 1 тысячи военных и полицейских на территорию Косово и Метохии предусматривает резолюция 1244 Совбеза ООН.

При этом президент Сербии заявил, что запрос Белграда, вероятно, будет отклонен.

Ранее премьер Сербии Ана Брнабич резко ответила спецпредставителю госдепартамента США на Западных Балканах Габриелю Эскобару, который оказал противодействие вводу сил Сербии в Косово, и обвинила его в попытке аннулировать резолюцию 1244 Совбеза ООН.

Об очередном обострении на севере Косово стало известно 10 декабря. В северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. Позднее президент Сербии назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время своего президентства. По его словам, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово.

Марина Совина
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