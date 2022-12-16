Назван наиболее эффективный способ формирования иммунитета к COVID-19

American Journal of Public Health: вакцина от COVID-19 вызвала более эффективный иммунитет

Ученые из Института Регенстрифа, Медицинской школы Университета Индианы и Медицинского центра Университета Вандербильта назвали наиболее эффективный способ формирования иммунитета к COVID-19. Для этого было проведено крупномасштабное исследование, результаты которого опубликованы в American Journal of Public Health, сравнивающее защиту от вакцины и естественный иммунитет.

В процессе были проанализированы данные более 260 тысяч человек в возрасте от 12 до 110 лет, которые либо были привиты от коронавируса, либо им переболели.

Медики пришли к выводу, что люди всех возрастных групп значительно больше выиграли от вакцинации, чем от естественного иммунитета. Наиболее низкий уровень смертности среди вакцинированных был особенно заметен для взрослых в возрасте 60 лет и старше. В общем показатель смертности и привитых был на 37 процентов ниже, чем у пациентов с естественным иммунитетом. При этом частота заражения COVID-19 была выше у людей, получивших мРНК-прививку (6,7 процента), чем у ранее инфицированных (2,9 процента). Исследователи считают, что вакцина прежде всего защищала от тяжелого течения заболевания.

Авторы подчеркивают важность их работы, поскольку впервые была изучена такая большая выборка испытуемых, где также учитывались случаи госпитализации и смертности, которые не связаны с коронавирусной инфекцией.

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