Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:51, 16 декабря 2022Наука и техника

Назван наиболее эффективный способ формирования иммунитета к COVID-19

American Journal of Public Health: вакцина от COVID-19 вызвала более эффективный иммунитет

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Ученые из Института Регенстрифа, Медицинской школы Университета Индианы и Медицинского центра Университета Вандербильта назвали наиболее эффективный способ формирования иммунитета к COVID-19. Для этого было проведено крупномасштабное исследование, результаты которого опубликованы в American Journal of Public Health, сравнивающее защиту от вакцины и естественный иммунитет.

В процессе были проанализированы данные более 260 тысяч человек в возрасте от 12 до 110 лет, которые либо были привиты от коронавируса, либо им переболели.

Материалы по теме:
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота». Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота».Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
11 августа 2021
Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
Мутация неизбежна.Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
24 августа 2021

Медики пришли к выводу, что люди всех возрастных групп значительно больше выиграли от вакцинации, чем от естественного иммунитета. Наиболее низкий уровень смертности среди вакцинированных был особенно заметен для взрослых в возрасте 60 лет и старше. В общем показатель смертности и привитых был на 37 процентов ниже, чем у пациентов с естественным иммунитетом. При этом частота заражения COVID-19 была выше у людей, получивших мРНК-прививку (6,7 процента), чем у ранее инфицированных (2,9 процента). Исследователи считают, что вакцина прежде всего защищала от тяжелого течения заболевания.

Авторы подчеркивают важность их работы, поскольку впервые была изучена такая большая выборка испытуемых, где также учитывались случаи госпитализации и смертности, которые не связаны с коронавирусной инфекцией.

В декабре 2022 года ученые из Норвичской медицинской школы (Великобритания) выявили вероятность возникновения длительного течения коронавируса для женщин с лишним весом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Стал известен отправитель посылки со взрывчаткой главе «Русского дома» в ЦАР
В Крыму заявили о готовности принять экспертов ООН
Швейцария решила поддержать новые санкции ЕС против России
В сети описали новые виниры блогера фразой «стащил из бабушкиного стакана»
Американский одноклубник Овечкина рассказал об уроках от россиянина
Днепропетровская область осталась без света
В США нобелевского лауреата обвинили в сексуальных домогательствах
США включат дополнительные средства ПВО в новый пакет военной помощи Украине
Врач назвал способы не заразиться гриппом и COVID-19 на новогодней вечеринке
Харламов рассказал о неловком случае на гастролях Comedy Club
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.