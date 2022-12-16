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13:56, 16 декабря 2022Наука и техника

В России построят док для срочного ремонта кораблей ВМФ

Гендиректор ОСК Рахманов: крупнейший на северо-западе России док сдадут в 2024 году

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Док 35-го судоремонтного завода в Мурманске, который станет крупнейшим на северо-западе России, сдадут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает РИА Новости.

«Крупнейший на северо-западе России док для ремонта кораблей и судов водоизмещением до 100 тысяч тонн на 35-м заводе в акватории Мурманска будет построен и сдан в эксплуатацию в начале 2024 года. Сейчас док построен на 50 процентов», — сказал он.

По словам Рахманова, после сдачи нового дока среднесрочный ремонт кораблей Военно-морского флота (ВМФ) и судов на 35-м заводе будет занимать не более недели. «Сейчас такие работы мы вынуждены проводить в течение нескольких месяцев», — объяснил он.

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В августе заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что ВМФ может получить авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М с задержкой.

В том же месяце генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал, что у судостроительного завода «Залив» имени Бутомы есть технические возможности для строительства авианосца.

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Даниил Иринин
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