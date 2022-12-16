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18:16, 16 декабря 2022Бывший СССР

В Одессе приостановили движение электротранспорта

В Одессе приостановили движение городского электротранспорта
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: George Vitsaras / AMNA / AP

В Одессе приостановлено движение городского электротранспорта. Об этом в Telegram сообщил советник главы одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В результате ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины 16 декабря по всей стране были введены экстренные аварийные отключения света.

Компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию на энергетическом рынке. Сообщается, что более половины потребителей в стране остались без электроэнергии.

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Алевтина Запольская
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