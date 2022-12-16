В возрасте 40 лет умерла заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова

На 41-м году жизни умерла заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова

На 41-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка Татарстана и эстрадная певица Эльмира Сулейманова. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Исполнительница скончалась во сне. Вскрытие показало, что Сулейманова умерла в результате инфаркта.

По информации издания, незадолго до смерти артистка страдала от кашля, однако из-за отсутствия температуры не обращалась за помощью к медикам. Из-за плохого самочувствия певица отменила запланированные концерты.

В 2016 году Сулейманова одержала победу на премии TMTV в номинации «Любовь зрителей», а через два года исполнительнице присвоили звание заслуженной артистки Татарстана.

Певица была замужем и воспитывала двоих детей.

14 декабря стало известно, что американский рэп-исполнитель Grand Daddy I.U. (настоящее имя — Аюб Бей) умер на 55-м году жизни.