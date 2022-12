Умер рэпер Grand Daddy I.U.

На 55-м году жизни скончался рэпер Grand Daddy I.U.

Американский рэп-исполнитель Grand Daddy I.U. (настоящее имя — Аюб Бей) скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщает People.

Причины смерти артиста не раскрываются, однако его друг, продюсер Пит Рок, сообщил, что исполнитель «мирно умер во сне».

«Нет, я не в порядке. Я подавлена. Любому, кто действительно меня знает, известно, сколько чистой любви и уважения я испытываю к нему, и из уважения к нему и его семье я сейчас молчу. Мне не нужно публиковать фотографии или истории, чтобы что-то исповедовать. Я молюсь о его мирном и легком переходе», — написала представительница музыканта в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Широкую известность рэпер приобрел в 1990 году, выпустив дебютный альбом Smooth Assassin. В пластинку вошли треки Something New и Sugar Free. Спустя четыре года Grand Daddy I.U. презентовал новый альбом под названием Lead Pipe. Третья пластинка Stick to the Script вышла в 2007-м, а в 2021-м хип-хоп-исполнитель выпустил свой последний сингл Stay Fly.

