В Минстрое оценили решение по льготной и семейной ипотеке

Глава Минстроя Файзуллин назвал оптимальным решение по льготной и семейной ипотеке

Решение по льготной и семейной ипотеке является подходящим в нынешних экономических условиях. Такую оценку дал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, передает «РИА Новости».

«В текущих экономических условиях решение президента России о продлении "Льготной ипотеки" до 1 июля 2024 года, а также расширение доступа к семейной ипотеке — оптимальная возможность для сохранения адресного подхода при поддержке людей в их желании улучшить свои жилищные условия», — заявил глава Минстроя.

15 декабря президент Владимир Путин сообщил о продлении льготной ипотеки на новостройки. При этом ставки по кредиту решили увеличить до восьми процентов годовых. Путин отметил, что в России будут плавно сворачивать программу.

В то же время Путин заявил о расширении семейной ипотеки, которая станет основным инструментом в постепенном отказе от льготных кредитов на новое жилье. Теперь программой смогут воспользоваться семьи, воспитывающие минимум двоих несовершеннолетних детей — прежде ипотека была недоступна для граждан, чьи деть родились раньше 2018 года.

