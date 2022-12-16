Немецкий футболист передумал переходить в российский клуб

Немецкий защитник «Вероны» Корай Гюнтер поставил на паузу переговоры с ЦСКА и «Спартаком»

Немецкий защитник «Вероны» Корай Гюнтер передумал переходить в российский клуб. Об этом стало известно Sport24.

Футболист поставил на паузу переговоры с московскими ЦСКА и «Спартаком». «Безусловно, для Корая это интересные предложения, но его сильно смущает отсутствие еврокубков», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне 28-летний Гюнтер провел в составе «Вероны» 13 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт немца с командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.