Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Андрей Рублёв
Сегодня
17:00 (Мск)
Борна Чорич
Абу-Даби (м)
Барселона
Сегодня
22:30 (Мск)
Панатинаикос
Евролига|Регулярный чемпионат. 14-й тур
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Завтра
05:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Завтра
05:30 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
13:59, 16 декабря 2022Спорт

Немецкий футболист передумал переходить в российский клуб

Немецкий защитник «Вероны» Корай Гюнтер поставил на паузу переговоры с ЦСКА и «Спартаком»

Фото: Luca Bruno / AP

Немецкий защитник «Вероны» Корай Гюнтер передумал переходить в российский клуб. Об этом стало известно Sport24.

Футболист поставил на паузу переговоры с московскими ЦСКА и «Спартаком». «Безусловно, для Корая это интересные предложения, но его сильно смущает отсутствие еврокубков», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне 28-летний Гюнтер провел в составе «Вероны» 13 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт немца с командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Кремле выразили заинтересованность идеями Киссинджера
Во Франции раскритиковали решение ЕС о выделении Украине 18 миллиардов евро
Перечислены популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей
Основатель Zara купил небоскреб в США
В МИД подтвердили покушение на главу Русского дома в ЦАР
Звезда «Аватара» Уортингтон рассказал о борьбе с алкоголизмом и ультиматуме жены
ФСБ уличила бывшего мэра Тынды в злоупотреблении полномочиями
В мэрии Екатеринбурга объяснили отсутствие украшений с символами Z и V
Власти Испании ответили желающим отделиться каталонцам фразой «никогда»
Целостность энергосистемы Украины оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.