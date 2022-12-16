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12:07, 16 декабря 2022Россия

Власти назвали число жертв удара ВСУ по селу в ЛНР

Пасечник: в результате удара по Лантратовке и Стаханову погибли восемь человек, 23 ранены
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из американской системы реактивного залпового огня HIMARS по селу Лантратовка и городу Стаханов в Луганской народной республике (ЛНР) погибли восемь человек. Число жертв назвал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Сегодня рано утром под артобстрелом националистов вновь оказался город Стаханов и село Лантратовка Троицкого района. Погибли восемь человек, еще 23 наших земляка ранены», — написал он.

Как сообщил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, обстрел Лантратовки начался в 4:10 по московскому времени. На его территорию упали не менее трех ракет. По данным спасателей, одна из них попала по зданию, где жили люди.

15 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Ворошиловский и Киевский районы Донецка. Власти региона назвали этот обстрел самым мощным с 2014 года. Огонь велся, в том числе из чешкой реактивной системы залпового огня «Вампир».

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Алина Гончарова
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