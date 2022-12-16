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11:36, 16 декабря 2022Силовые структуры

Московского адвоката Лукманову освободили из СИЗО

Суд дал отсрочку наказания многодетной адвокату Лукмановой, осужденной за мошенничество

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Ивановский областной суд предоставил отсрочку наказания бывшему адвокату Ольге Лукмановой, осужденной за мошенничество. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимая, являющаяся многодетной матерью, получила отсрочку наказания до достижения детьми совершеннолетия. Ее освободили из-под стражи. Она находилась в столичном СИЗО. «Для меня главное было оказаться дома, в кругу семьи, обнять детей», — сказала Ольга Лукманова и поблагодарила за поддержку омбудсменов из Москвы и Иваново, депутата Госдумы Анатолия Выборного и члена столичного ОНК Алексея Мельникова. У Лукмановой пятеро детей, младшему всего пять лет.

Она настаивает на своей невиновности и намерена отстаивать свое честное имя. Свое дело Лукманова считает местью за отказ сотрудничать с правоохранителями.

В 2021 году Мосгорсуд заменил ей условный срок в пять лет на реальный в три года колонии. Ее осудили за мошенничество в отношении своего клиента — бывшего участкового. Якобы она предложила ему за четыре миллиона рублей помочь решить вопрос с закрытием дела, передав деньги в качестве взятки следователю. Ее задержали в феврале 2017 года.

Ольга Лукманова известна своим участием в резонансных делах. Она защищала интересы полковника и бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александра Ламонова, осужденного на пять лет за получение взятки.

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Любовь Ширижик
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