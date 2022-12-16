В ПСЖ оценили реальную стоимость Мбаппе

В ПСЖ заявили, что реальная стоимость Килиана Мбаппе составляет 300 миллионов евро

В «Пари Сен-Жермен» оценили реальную стоимость нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в команде.

По информации источника, реальная стоимость Мбаппе составляет 300-350 миллионов евро. «"Реал" предлагал Мбаппе больше, чем предлагали мы. И он сделал свой выбор в пользу нас. Это о многом говорит. Килиан выбрал остаться в ПСЖ, и дело вовсе не в деньгах», — приводит цитату издание.

12 октября стало известно, что несколько клубов проявляли интерес к Мбаппе. Директор французской команды Антеро Энрике озвучил им сумму в 400 миллионов евро за переход нападающего.

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составляет 57 миллионов евро в год после вычета налогов.