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19:46, 16 декабря 2022Спорт

Мбаппе пожалел о продлении контракта с ПСЖ

The Telegraph: Мбаппе пожалел о продлении контракта с ПСЖ из-за невыполнения обещаний

Фото: Molly Darlington / Reuters

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе пожалел о продлении контракта с командой. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб не выполнил обещания, которые давал 23-летнему футболисту при заключении нового контракта летом 2021 года. В частности, ПСЖ обещал Мбаппе подписать центрального нападающего, чтобы форварду не приходилось играть на этой позиции.

Ранее 16 декабря появилась информация о том, что ПСЖ готов продать Мбаппе в январе 2023 года. Источник в клубе заявил, что переход состоится только в том случае, если парижане получат достойное предложение. Там отметили, что высоко ценят своего лидера.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года, вместе с клубом он становился четырехкратным чемпионом Франции. Форвард занимает второе место в списке самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Анастасия Борисова
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