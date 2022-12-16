Американский одноклубник Овечкина рассказал об уроках от россиянина

Хоккеист Оши заявил, что Овечкин научил его радоваться заброшенным шайбам одноклубников

Американский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Ти Джей Оши рассказал об уроках от одноклубника, россиянина Александра Овечкина. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

Хоккеист заявил, что Овечкин всегда умел радоваться за заброшенные шайбы одноклубников, и это стало важным знанием для него. «Были времена, когда мы громили соперника. И если бы я до этого не забросил шайбу, то сказал бы: «Чувак, какого черта», вместо того, чтобы на его месте так радоваться за парня, который забил первый гол в 50 матчах», — вспомнил он.

В марте Оши поделился странной, по его мнению, особенностью поведения Овечкина. Хоккеист рассказал, что российский форвард любит пить газировку прямо перед выходом на лед.

Оши и Овечкин выступают за «Кэпиталс» с 2015 года. В 2018-м они впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.