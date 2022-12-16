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02:24, 16 декабря 2022Россия

Глава Бурятии прокомментировал извинения Ватикана за слова Папы Римского

Глава Бурятии Цыденов назвал извинения Ватикана за слова Папы Римского сильным поступком
Алексей Цыденов

Алексей Цыденов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем канале в Telegram-канале прокомментировал извинения Ватикана за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах.

Он назвал извинения сильным поступком и напомнил, что любая религия — в первую очередь о любви и мире. Цыденов добавил, что на Западе «развернута настоящая информационная истерия», где одобряется любое «очернение многонационального российского народа», а при этом попытка трезвой оценки происходящего недопустимы.

Цыденов также призвал тех, кто «годами взращивал на Украине идеи нацизма, ненависти и насилия, вспомнить о высшем суде, который ждет каждого в конце жизненного пути». «От этого суда никто не увернется, за каким бы океаном они ни прятались. Папе респект!» — написал он.

28 ноября журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором он высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания понтифик назвал самыми жестокими представителями российских войск людей, которые «не придерживаются русской традиции», и отнес к их числу бурятов и чеченцев.

15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва получила от Ватикана извинения за высказывания Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах.

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Марина Совина
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