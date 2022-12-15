Россия получила извинения от Ватикана за высказывания о чеченцах и бурятах

Захарова: Россия получила извинения от Ватикана за высказывания о чеченцах и бурятах

Москва получила от Ватикана извинения за высказывания Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на YouTobe-канале ведомства.

«Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», — процитировала дипломат обращение госсекретаря Святого Престола Пьетро Паролина.

Захарова отметила, что способность признавать ошибки стала редким явлением в международном общении. Данная ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит реальное умение этот диалог вести и слушать собеседников, что вызывает уважение.

«Мы считаем, что данный инцидент исчерпан, и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом», — заключила она.

28 ноября журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором он высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания понтифик назвал самыми жестокими представителями российских войск людей, которые «не придерживаются русской традиции», и отнес к их числу бурятов и чеченцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя слова Папы Римского, заявил, что, руководствуясь религией, коренное население республики «не начинает бой без предложения мира», а про его отношение к пленным могут рассказать сами украинские военные.

Помощник главы Чечни по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, в свою очередь, назвал Папу Римского Франциска заблудившимся человеком.