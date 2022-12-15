Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:06, 15 декабря 2022Мир

Россия получила извинения от Ватикана за высказывания о чеченцах и бурятах

Захарова: Россия получила извинения от Ватикана за высказывания о чеченцах и бурятах

Фото: Grzegorz Galazka / Globallookpress.com

Москва получила от Ватикана извинения за высказывания Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на YouTobe-канале ведомства.

«Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», — процитировала дипломат обращение госсекретаря Святого Престола Пьетро Паролина.

Захарова отметила, что способность признавать ошибки стала редким явлением в международном общении. Данная ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит реальное умение этот диалог вести и слушать собеседников, что вызывает уважение.

«Мы считаем, что данный инцидент исчерпан, и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом», — заключила она.

28 ноября журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором он высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания понтифик назвал самыми жестокими представителями российских войск людей, которые «не придерживаются русской традиции», и отнес к их числу бурятов и чеченцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя слова Папы Римского, заявил, что, руководствуясь религией, коренное население республики «не начинает бой без предложения мира», а про его отношение к пленным могут рассказать сами украинские военные.

Помощник главы Чечни по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, в свою очередь, назвал Папу Римского Франциска заблудившимся человеком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о возможной отставке Лаврова
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год
Гастроэнтеролог перечислила самые опасные продукты при гастрите
Усик высказался о завершении карьеры
Российским путешественникам раскрыли успешные способы транзита через Финляндию
Мальчик попытался вытащить тонущих детей из ледяного озера и погиб
Адвокат пыталась пронести «запрещенку» в столичное СИЗО в себе
Дома в Токио приказали строить по-новому
На Украине обеспокоились запасом ракет для «Бука» и С-300
На Украине анонсировали зимнее наступление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.