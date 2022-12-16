В МИД рассказали о предстоящих переговорах России и МАГАТЭ

МИД: переговоры представителей России и МАГАТЭ могут пройти в Москве в ближайшее время

Переговоры представителей России и МАГАТЭ могут пройти в Москве в ближайшее время. Об этом рассказал в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, пишет ТАСС.

«В принципе контакты по тому, чтобы не допустить ее [Запорожской АЭС] обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины сейчас продолжаются. В скором времени мы сможем увидеть такие переговоры, в том числе в Москве», — заявил дипломат.

Вершинин подчеркнул, что российская сторона сохраняет доверие к компетенции и потенциалу агентства.

Ране постпред России в Вене Михаил Ульянов анонсировал визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлф Гросси в Москву на следующей неделе или после рождественских праздников. По его словам, с российской стороны в переговорах примут участие представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Росатома.