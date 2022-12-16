Описано взаимодействие американских и украинских военных

Военный политолог Перенджиев: обучение у военных США чаще проходят офицеры ВСУ

Американские специалисты ведут подготовку преимущественно офицерского и сержантского составов ВСУ. Процесс взаимодействия военных в разговоре с «Лентой.ру» описал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Дело в том, что США используют все способы для того, чтобы нажиться на войне, в том числе и специальные программы обучения. (...) По большому счету идет, конечно, идеологическая обработка», — утверждает Перенджиев.

По его словам, на обучение, необходимое для этого оружие, боеприпасы выделяются большие средства, которые затем просто списываются. Предполагается, что военные ВСУ должны научиться пользоваться иностранным оружием, изучить тактики боевых действий, но на деле подобной информации дается достаточно мало, считает политолог.

«Обучают разные категории военных, но преимущественно это офицерский и сержантский составы», — уточнил Перенджиев.

Ранее Пентагон анонсировал запуск расширенной программы боевой подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в январе 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

