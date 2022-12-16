Евросоюз ввел санкции против Роскомнадзора

ЕС ввел санкции против Роскомнадзора за «цензуру» и «ограничение доступа к информации»

Европейский союз ввел санкции против Роскомнадзора. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Свое решение организация объяснила тем, что Роскомнадзор якобы «вводит цензуру» и «ограничивает доступ к информации» после начала спецоперации России на Украине. Ограничения вступили в силу с момента публикации документа в журнале.

16 декабря Евросоюз обнародовал новый, девятый пакет санкций против России. В него включили блок экономических ограничений, а также персональные меры против почти 200 физлиц и организаций.

В санкционный список вошли чиновники, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий, 20 членов конституционного суда, представители силовых структур и медиаперсоны. Кроме того, ограничения ввели против трех российских банков и ряда телеканалов.

Официально девятый пакет санкций утвердили в этот же день.