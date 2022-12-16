Российский конькобежец-чемпион пожаловался на условия на внутренних турнирах

Российский конькобежец Руслан Захаров пожаловался на условия на внутренних турнирах

Российский конькобежец Руслан Захаров пожаловался на условия, в которых проходят внутренние турниры. Об этом сообщает Sports.ru.

В частности, спортсмен подчеркнул, что формально крытый каток в Санкт-Петербурге по факту таковым не является. «По краям двухметровый профнастил, а над дорожкой навес, похожий на рыночный шатер. Но эта конструкция вообще не спасает от ветра и дождя. Вторая столица страны!» — рассказал Захаров. Он добавил, что дважды там выступал и не испытал теплых эмоций.

Захаров начал карьеру конькобежца в 2017 году, до этого он выступал в шорт-треке и на Играх-2014 в Сочи стал олимпийским чемпионом в эстафете. На Олимпиаде-2022 в Пекине Захаров завоевал серебро в командной гонке.

7 июня Международный союз конькобежцев на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.