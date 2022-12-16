«Одноклассники» назвали лучший фильм и песню года

Объявлены итоги пятой премии лучшего контента «Самый ОК» 2022 года

Объявлены победители пятой премии лучшего контента «Самый ОК», которую организовывает социальная сеть «Одноклассники». Итоги 2022 года назвали ведущие Юлианна Караулова и Евгений Рыбов в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!». Пресс-релиз поступил в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Победителей в пяти номинация выбирали путем народного голосования. Так, в номинации «Фильм года» победила картина «Сердце Пармы» режиссера Антона Мегердичева. Лучшим сериалом была признана «Тетя Марта» производства телеканала СТС. Победителем в номинации «Шоу года» стал проект Первого канала «Голос. Дети» — в прошлом году передаче не хватило одного процента до победы.

В музыкальной номинации «Хит года» пользователи выбрали песню «По барам» певицы ANNA ASTI. Среди блогов лучшим признан «Оскар и Плюша», рассказывающий о жизни лабрадоров Оскара и Джонни и кошек Плюши и Нюши. Тема животных входит в топ самых популярных категорий в соцсети, отмечают в ОК.

В 2021 году в номинации «Фильм года» победила картина Александра Домогарова-младшего «Пальма», повествующая об истории немецкой овчарки. Сериалом года пользователи назвали сагу «Угрюм-река», в основе которой сюжет о покорении Сибири. В номинации «Хит года» с песней «Родной» победила Светлана Лобода, набрав 28 процентов голосов пользователей.