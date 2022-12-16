Дизайнер пожаловалась на стресс во время создания свадебного платья Меган Маркл
Британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер раскрыла подробности создания подвенечного наряда герцогини Сассекской Меган Маркл. На эту тему она высказалась во второй части документального сериала «Гарри и Меган», премьера которого состоялась 15 декабря на Netflix.
Экс-креативный директор бренда Givenchy пожаловалась на стресс, который она испытала во время подготовки свадебного образа знаменитости из-за пристального внимания общественности к ее внешнему виду. Жена принца Гарри прошла к алтарю в платье с длинными рукавами и открытыми плечами. Отмечается, что его цена составляла около 550 тысяч долларов (35,7 миллиона рублей).
«У нас было много разговоров о том, как Меган хочет представить себя миру. У большинства из нас на свадьбе присутствуют от 70 до 100 человек, а за ее торжеством следили миллиарды людей. Платье должно было быть безупречным, просто идеальным», — высказалась модельер в разговоре с создателями шоу.
В мае 2018 года после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри стало известно, почему невеста отдала предпочтение именно наряду Клэр Уэйт Келлер. Выяснилось, что бывший дизайнер Givenchy — феминистка и ярая защитница равноправия полов. Маркл решила поддержать Келлер и таким образом публично выразить свое уважение женщинам-дизайнерам.