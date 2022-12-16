Дизайнер пожаловалась на стресс во время создания свадебного платья Меган Маркл

Дизайнер Клэр Келлер испытала стресс при подготовке платья Маркл из-за внимания к свадьбе

Британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер раскрыла подробности создания подвенечного наряда герцогини Сассекской Меган Маркл. На эту тему она высказалась во второй части документального сериала «Гарри и Меган», премьера которого состоялась 15 декабря на Netflix.

Экс-креативный директор бренда Givenchy пожаловалась на стресс, который она испытала во время подготовки свадебного образа знаменитости из-за пристального внимания общественности к ее внешнему виду. Жена принца Гарри прошла к алтарю в платье с длинными рукавами и открытыми плечами. Отмечается, что его цена составляла около 550 тысяч долларов (35,7 миллиона рублей).

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«У нас было много разговоров о том, как Меган хочет представить себя миру. У большинства из нас на свадьбе присутствуют от 70 до 100 человек, а за ее торжеством следили миллиарды людей. Платье должно было быть безупречным, просто идеальным», — высказалась модельер в разговоре с создателями шоу.

В мае 2018 года после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри стало известно, почему невеста отдала предпочтение именно наряду Клэр Уэйт Келлер. Выяснилось, что бывший дизайнер Givenchy — феминистка и ярая защитница равноправия полов. Маркл решила поддержать Келлер и таким образом публично выразить свое уважение женщинам-дизайнерам.