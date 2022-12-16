В США ушли от ответа на вопрос о требовании к Киеву не наносить удары по России

Госдеп ушел от ответа на вопрос, требуют ли США от Украины не наносить удары по целям в РФ

Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател ушел от ответа на вопрос, требуют ли Соединенные Штаты от Киева не наносить ударов по целям на территории России. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, в широком смысле Вашингтон всегда заявлял в течение конфликта, что помощь, предоставляемая Украине, предназначена для обеспечения территориальной целостности и суверенитета, а также для защиты территорий, которые принадлежат государству в рамках признанных границ.

«Это остается нашей политикой», — подчеркнул Пател в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер опроверг данные ряда СМИ о том, что США якобы перестали возражать против нанесения ударов по российской территории. По его словам, Вашингтон не заинтересован в эскалации боевых действий.

8 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обязался перед США не наносить удары по территории России, однако это не распространяется на Крым.

