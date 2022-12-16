Блогер установил виниры в Турции и стал объектом шуток в сети

Британец Би установил виниры и подвергся критике в сети за их неестественную форму

Житель Великобритании Би (фамилия неизвестна) показал новую внешность с керамическими накладками на зубы и подвергся критике в сети. Соответствующие видео появились в его TikTok-аккаунте.

В опубликованном ролике юзер с никнеймом beeman920 показал свой внешний вид с установленными в Турции винирами, сидя в салоне автомобиля. На размещенных кадрах видно, что улыбка инфлюэнсера имеет неестественно белый цвет, при этом зубы кажутся значительно больше натуральных. «Это моя турецкая улыбка», — иронично заявил британец.

Подписчики не оценили результат стоматологической процедуры блогера, из-за чего он быстро стал объектом шуток в сети. «Они похожи на дверцы холодильника», «Ваши зубы слишком большие», «Верните Элтону Джону его пианино», — посмеялись они.

В ноябре блогер Дастин показал результат после установки виниров и рассмешил подписчиков. Инфлюэнсер продемонстрировал улыбку с поставленными винирами, оттенок и форма которых выглядели неестественно. Фанаты удивились белизне установленных на зубы накладок, о чем принялись писать в комментариях.