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01:52, 16 декабря 2022Мир

Захарова ответила на принятие в ГА ООН российской резолюции по борьбе с нацизмом

Захарова назвала победой принятие в ГА ООН резолюции РФ по борьбе с героизацией нацизма

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие в Генеральной Ассамблее ООН российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете. Поздравляю», — написала дипломат.

Накануне Генассамблея приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В документе также говорится о борьбе с неонацизмом и другими видами практик, способствующих эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. За проголосовали проект резолюции 120 стран, против высказались 50, воздержались 10.

4 ноября третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, предложенный Россией. За проект проголосовали 105 стран, против выступили 52 государства, воздержались 15.

Марина Совина
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