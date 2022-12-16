МИД России призвал президента Молдавии выполнить предвыборные обещания

Захарова призвала Молдавию сосредоточиться на выполнении обещания Санду о русском языке

Россия призывает Молдавию сосредоточиться на выполнении обещания президента страны Майи Санду о русском языке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, молдавские власти вместо того, чтобы заниматься передергиванием фактов, должны приложить максимум усилий и работать над задачами. Представитель МИД России прокомментировала заявления Кишинева о том, что права русскоязычных граждан в стране уважают наравне с правами остальных жителей.

Захарова напомнила, что в конце февраля в Молдавии заблокировали доступ к сайту информационного агентства «Спутник Молдова». Подобные ограничения позже ввели против целого ряда российских и русскоязычных молдавских СМИ. Кроме того, МИД РФ указал на то, что накануне празднования Дня Победы вступили в силу изменения в закон о противодействии экстремистской деятельности и кодекс об административных правонарушениях. К запретным символам была отнесена и георгиевская лента. Кишинев также ввел правило, из-за которого избирательные бюллетени будут оформляться исключительно на государственном языке.

«В условиях, когда молдавскими властями проводится линия на сознательное понижение статуса русского языка и выдавливание его из общественно-политической жизни, говорить об "уважении и заботе" к русскоязычному населению вряд ли уместно», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала новый молдавский кодекс о выборах, заявив, что Москва призывает Кишинев проявить здравый смысл и не предпринимать никаких шагов, способных привести к обострению двусторонних отношений.