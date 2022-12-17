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16:50, 17 декабря 2022Спорт

В Австралии фанаты выбежали на поле во время матча и подрались с футболистами

Фанаты выбежали на поле во время матча чемпионата Австралии и подрались с футболистами

Фото: Will Murrey / AAP / Reuters

Матч чемпионата Австралии между «Мельбурн Сити» и «Мельбурн Виктори» был прерван из-за массовой драки между фанатами и футболистами. Об этом сообщает Fox Sports.

Инцидент произошел на 21-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Сити». Фанаты обоих клубов кидали на поле фаеры. Один из фаеров попал во вратаря «Сити» Томаса Гловера, который бросил его обратно в сторону фанатов «Виктори». Тогда болельщики выбежали на поле и ударили Гловера мусорным ведром, разбив ему лицо. После этого на поле началась потасовка с участием футболистов и фанатов.

Главный судья приостановил встречу. Она так и не была доиграна. Вратарю была оказана первая помощь. Ему диагностировали сотрясение мозга. Федерация футбола Австралии начала расследование произошедшего.

В декабре 2021 года фанаты «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» устроили массовую драку возле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне перед началом четвертьфинального матча Кубка английской лиги. Один из болельщиков покидал место с кровью на лице, еще один потерял сознание.

Анастасия Борисова
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