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20:40, 17 декабря 2022Бывший СССР

В «Энергоатоме» заявили о подключении к сети подконтрольных Киеву энергоблоков

«Энергоатом»: девять подконтрольных Киеву атомных энергоблоков подключены к сети

Фото: Shutterstock

Компания «Энергоатом», которая является оператором украинских атомных электростанций (АЭС), заявила, что девять подконтрольных Киеву энергоблоков подключены к сети. Соответствующее заявление появилось в субботу, 17 декабрая, в Telegram-канале предприятия.

«К сожалению, сейчас мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии», — говорится в сообщении и уточняется, что это связано с повреждением объектов энергетической инфраструктуры.

16 декабря замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за попаданий российских ракет по энергетическим инфраструктурным объектам по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света.

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Варвара Кошечкина
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